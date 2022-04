Verkleedshow Nikkie de Jager bij RTL 4 is geen kijkcijferhit

In het nieuwe programma van Nikkie de Jager stonden vier BN’ers centraal, die wekenlang hadden getraind om een act onder de knie te krijgen. Samen met een ensemble dat een masker op had van hun gezicht, traden Maik de Boer, Romy Monteiro, Jandino Asporaat en Kim Feenstra op. Bedoeling was dat de jury, bestaande uit Caroline Tensen, Edson de Graça en Jamai Loman, niet zou kunnen raden achter welk masker de echte BN’er verstopt ging. Opvallend was dat de maskers, die op de BN’ers moesten lijken, niet allemaal even mooi waren. De Jager refereerde er zelfs enkele keren aan in de uitzending: ,,Zo zie je er in het echt gelukkig niet uit”, zei ze onder meer tegen Romy Monteiro terwijl ze het masker naast haar gezicht hield. Uiteindelijk werd Kim Feenstra door het publiek gekozen als de BN’er die het beste de act onder controle had.

Make up your mind

Met 790.000 kijkers is De Enige Echte geen kijkcijferhit te noemen. Het is dan ook de vraag of er meer afleveringen komen van de eenmalige show. Vanaf komende week zendt RTL 4 de combinatie Oh wat een jaar! en Make up your mind uit. In dat laatste programma is De Jager een van de juryleden.



De populaire make-up artiest belandt met haar presentatiedebuut voor RTL 4 op een negende plek in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek. Heel Holland Bakt is de winnaar op prime time met bijna 2 miljoen kijkers. Op hetzelfde tijdstip hield De Jager wel SBS 6 achter zich. Een nieuw seizoen van De Code van Coppens, met Martien Meiland als een van de kandidaten, trok slechts 505.000 kijkers.