Verliefde Merel Westrik: Pepijn is vooral erg trots

Merel verliet vorig jaar zomer de ‘veilige haven’ van RTL Nieuws. ,,Ik ben echt het avontuur in gesprongen. Dus ja, hij is vooral trots.’' Ladies Night ‘2.0' begint vanavond op Net 5. Westrik beloofde al dat er ‘wat meer vuurwerk’ in mag. ,,We hebben het nu steeds over vriendinnen op de bank, maar misschien moeten we het hebben over vrouwen op de bank. Het mag allemaal wel wat meer schuren. Dan wordt het wat sneller. Dat maakt het denk ik ook leuker om naar te kijken.’'