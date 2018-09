Verloofde Ariana Grande: Ik heb haar pillen vervangen door Tic Tacs

Grande (25), die zich afgelopen zomer na een maand verkering verloofde met de komiek, zou gisteren eigenlijk te gast zijn in de satirische nieuwsshow. Ze kwam uiteindelijk niet, vermoedelijk omdat ze nog te verdrietig is over de dood van haar ex-vriend Mac Miller. Davidson was wel van de partij en grapte honderduit over zijn relatie met de Break Free -zangeres. ,,Niemand begreep het en ik snap het ook niet'', zei hij. ,,Zij is de nummer één-zangeres in de wereld en ik ben die gast van Saturday Night Live die bloedarmoede lijkt te hebben.''

Hij refereerde aan het verhaal van Batkid, een Amerikaans jongetje dat kanker had en voor wie een hele stad een dag lang deed alsof hij in een Batman-film speelde. ,,Zo voelt de verloving ook'', aldus Davidson, die per se duidelijke voorwaarden wil stellen aan het aanstaande huwelijk. ,,Ik moet er niet aan denken dat we uit elkaar gaan en ze de helft van mijn sneakers meeneemt.''



De comedian vindt het heerlijk om met een succesvolle vrouw samen te leven. ,,Ik woon in haar huis'', zei hij. ,,Zij betaalt 60.000 dollar huur en alles wat ik moet doen is de koelkast gevuld houden en..., ja, dat.''



Hoewel Davidson heel erg in de relatie gelooft, grapte hij toch dat hij Ariana's anticonceptiepillen had gepikt. ,,Ik wil er gewoon zeker van zijn dat ze er niet onder uit kan.''