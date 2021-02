Vermaak tijdens de voorjaarsvakantie: Nijntje en André het Astronautje in je huiskamer

Daar ging ze weer, op pad met haar bus vol met het decor voor nijntje op de fiets. Om weer aan te komen bij het theater, haar bus uit te laden. Twee ‘mannetjes’ van licht en techniek aan het werk. ,,We mógen weer, zo’n lekker gevoel”, zegt actrice Marianne van Houten. De theaters zijn nog dicht, dus dat ‘mogen’ is met een korreltje zout te nemen. Ze kon het podium op, de rol spelen die ze afgelopen drie jaar al zo vaak had gespeeld voor een publiek vol ouders en uitgelaten peuters. Alleen nu zónder publiek. Zonder enthousiaste kinderen die zich helemaal laten meeslepen in het verhaal, zonder ouders die even grinniken.