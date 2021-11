Vermakelijk getut rondom de prettig gestoorde rasartiesten Plien & Bianca

Update Sint heeft pech: stuurwiel van stoomboot breekt af

Het is nog maar zéér de vraag of Sinterklaas aanstaande zaterdag in Nederland aankomt. Een klunzige piet heeft het stuurwiel van de stoomboot afgebroken. Het Sinterklaasjournaal bouwde gisteravond voor het oog van 1.156.000 kijkers de spanning op met de eerste live beelden vanaf zee. Daarmee staat het programma op de zevende plek in de top 25 van best bekeken programma’s, zo meldt Stichting KijkOnderzoek.

9 november