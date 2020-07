Vermakelijke onzin in opgepimpte versie van Scooby-Do

voorproefje Van Evert van Benthem tot Muhammad Ali: nostalgie in NOS Mijn Sportzomer

8:35 Het olympische volleybalgoud van Oranje in 1996, de WK-goal van Dennis Bergkamp in 1998 of de Wimbledon-titel van Richard Krajicek? In NOS Mijn Sportzomer stellen gasten hun favoriete sportavond samen aan de hand van fragmenten. Presentatoren Tom Egbers en Dione de Graaff geven een voorproefje met hun eigen momenten, op televisie, uit hun jeugd en die waar zij zelf bij waren.