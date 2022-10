Vermeend slachtoffer Kevin Spacey getuigt voor het eerst: ‘enorm choquerend’

Anthony Rapp, de man die Kevin Spacey heeft aangeklaagd vanwege seksueel misbruik, heeft vrijdag voor het eerst getuigd in de rechtszaak in New York. Rapp noemde het vermeende incident in 1986 ‘enorm choquerend’ en ‘beangstigend’.

Rapp zegt op 14-jarige leeftijd te zijn misbruikt door Spacey, die toen 26 jaar oud was. De acteur zou hem hebben meegenomen naar zijn appartement en hem op zijn bed hebben gegooid. ,,Het was heel plotseling”, zei Rapp in zijn getuigenis. ,,Ik was in de war. Ik voelde zijn volledige gewicht drukken op mijn borst. Mijn armen zaten vast.”

Het lukte hem uiteindelijk om naar de badkamer te vluchten en later de woning te verlaten. ,,Ik weet niet wat ik deed om hem aan te sporen bovenop me te klimmen en zijn kruis tegen me aan te drukken”, zei Rapp.

De inmiddels 50-jarige Rapp spande een civiele rechtszaak tegen Spacey aan en eist een schadevergoeding van 40 miljoen dollar voor onder meer het toebrengen van emotioneel leed. Hij was in 2017 de eerste van een reeks mannen die de acteur beschuldigt van seksueel wangedrag. Spacey heeft de aantijgingen altijd ontkend.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de reactie van Angela de Jong op de veelbesproken scène in Five Live, het panel is het oneens over het ouderschapsverlof van Wietze de Jager en Rampvlucht wordt besproken. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: