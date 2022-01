Vermiste zoon Sinéad O'Connor overleden

,,Mijn mooie zoon, het licht van mijn leven, heeft besloten om zijn strijd op aarde te beëindigen en is nu bij God”, schrijft O’Connor. ,,Moge hij rusten in vrede en laat niemand zijn voorbeeld volgen. Mijn schat. Ik houd zo veel van je. Ik hoop dat je rust hebt gevonden.”

De tiener was suïcidaal en werd daarvoor behandeld in een kliniek. Ondanks dat hij 24 uur per dag onder toezicht stond, wist hij buiten te komen. De jongen was volgens The Mirror voor het laatst in Zuid-Dublin gezien. O’Connor stuurde donderdag nog een oproep aan Shane om zich te melden bij een politiebureau.