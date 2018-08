Veronica-dj Niek van der Bruggen onder het mes wegens falende rechternier

Radio Veronica-dj Niek van der Bruggen (35) moet op korte termijn onder het mes omdat zijn rechternier niet goed functioneert. Volgens Van der Bruggen had hij al geruime tijd last van pijnklachten. ,,De nier loopt te langzaam leeg'', vertelde hij vanmiddag in de uitzending.

Van der Bruggen, sinds kort de ex-vriend van presentatrice Froukje de Both, kreeg vandaag de uitslag van onderzoeken die hij de afgelopen tijd onderging. Om die reden was hij een paar keer afwezig tijdens uitzendingen. ,,Ik had al een tijdje last van 'dingen' in mijn lichaam'', aldus de dj die details over zijn aandoening achterwege liet. ,,Ik moet geopereerd worden en dan schijnt daarna alles weer te werken.'' Hij blikt vooruit op een ziekenhuisopname van drie dagen, maar weet nog niet wanneer hij geholpen gaat worden. ,,Het is geen spoedoperatie. Ik ga echt niet dood. Ze gaan 'gewoon' wat rechtzetten waardoor de nier weer zal gaan werken.''

De ingreep, zo benadrukte hij, is wel noodzakelijk. ,,Als het niet wordt aangepakt, kan ik na een paar jaar gezeik zoals nierstenen krijgen. De artsen gaan de rechternier weer openmaken, want het orgaan loopt nu te langzaam leeg.'' Hij vertelde in de uitzending met enige aarzeling over de afwijking die in zijn lichaam is ontstaan. ,,Ik wil hier niet de sentimentele lul gaan uithangen, maar duidelijk maken dat je zuinig op je lichaam moet zijn. En uitleggen waarom ik straks even niet kan presenteren.''

De dj, die in de zomer van 2016 door een moeilijke periode ging toen hij kampte met een burn-out, heeft volgende week een vervolggesprek met zijn arts. Dan hoort hij waarschijnlijk wanneer de operatie zal plaatsvinden. ,,Ik knijp hem best wel een beetje, want er schijnt een wachtlijst te zijn.'' De drie dagen in het ziekenhuis, die kunnen uitlopen tot een opname van een week, lijken Van der Bruggen 'helemaal niks'. ,,Drie dagen niks doen en in een ziekenhuis op een bed liggen. Je kan mij niet ongelukkiger maken dan met zoiets.''

Nieren filteren afvalstoffen uit je bloed die samen met water je urine vormen. Via de urineleider komt de urine in je blaas terecht, waarna je het via de blaas en urineleider uit kunt plassen. Stoffen die nuttig zijn voor het lichaam worden via je nierader terug in je bloed gebracht. Op deze manier helpen de nieren de samenstelling van je bloed constant te houden. Mensen hebben twee nieren: een links en een rechts.