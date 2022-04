Veroordeelde rapper Murda hoeft niet te vrezen voor uitlevering aan Turkije

updateDe Nederlands-Turkse rapper Murda, echte naam Önder Doğan, is door de Turkse rechter veroordeeld tot vier jaar en twee maanden cel, omdat hij in enkele nummers ‘mensen aanmoedigde om drugs te gebruiken’. Omdat dat in Nederland niet strafbaar is, hoeft hij niet te vrezen voor uitlevering.

De 37-jarige rapper, geboren in Amsterdam, bevestigde het nieuws in een video op Instagram. Murda, die in beroep gaat, werd vorig jaar gearresteerd op het vliegveld toen hij Turkije wilde verlaten. Doğan werd aangeklaagd omdat in de liedjes Expensive en Eh Baba het gebruik van drugs zou worden aangemoedigd. Een vergrijp waar in Turkije vijf tot tien jaar gevangenisstraf voor staat.

In het nummer Eh Baba rapt Doğan dat hij een joint rookt en volgens de autoriteiten stimuleert hij daarmee drugsgebruik. De rapper ontkent. ,,Murda rapt dat hij zélf een joint rookt, absoluut niet dat mensen joints moeten roken”, zei zijn manager al eerder in Het Parool.

Uitlevering

De rapper is in Nederland voor de opnames van een album. Zolang hij op Nederlands grondgebied blijft, hoeft hij niet bevreesd te zijn voor uitlevering aan Turkije. ,,Nederland levert pas iemand uit aan een ander land als het feit waarvoor hij is veroordeeld ook hier strafbaar is’’, legt advocaat Geert-Jan Knoops uit. ,,Promotie van softdrugs in een liedtekst is dat bij ons niet. Het kan wel zijn dat Turkije er zo’n principezaak van maakt dat ze via Interpol een internationaal arrestatiebevel uitvaardigen. Dan nog wordt hij alleen uitgeleverd wanneer hij in een land komt waar dat feit ook strafbaar is. Bij mijn weten is dat in de meeste Europese landen niet het geval. Zo’n arrestatiebevel, mocht het er komen, kan hij bij Interpol overigens ook weer aanvechten.’’

Murda schrijft op Instagram dat hij ‘helaas slecht nieuws heeft ontvangen’. Volgens hem gaat het om liedjes die hij lang geleden heeft gemaakt. ,,Nummers die zijn uitgebracht en miljoenen mensen hebben bereikt. Ik heb deze nummers voor mijn publiek gespeeld tijdens concerten en mijn fans zongen alle woorden mee. We lachten en dansten samen op al deze nummers. Het zijn nummers die ook geliefd zijn bij mensen die geen Turks praten. Deze mensen zijn na het luisteren van mijn muziek Turkse woorden gaan zingen en rappen.” (Lees verder onder de foto.)

De zaak heeft de muziek een negatieve lading gegeven en de rapper snapt niet dat hij wordt gestraft. ,,De rechter denkt dat mijn dochter het door deze nummers verdient om haar vader vier jaar en twee maanden niet te zien. Hetzelfde geldt voor mijn familie. Ik zal dit nooit begrijpen en het er nooit mee eens zijn. Heel verdrietig.”

Doğan werd geboren in Amsterdam-Noord. Zijn ouders, actief in de theaterwereld, voedden hem op in Madrid en later in Istanboel. Bij zijn terugkeer in Nederland brak hij door als rapper Murda, maar grote successen kwamen er toen hij enkele jaren geleden in het Turks ­begon te rappen.

Vorig jaar voerde hij met zijn drie grootste hits de top drie van de Turkse hitlijst aan: Aya (1), Eh Baba (2) en Bi Sonraki Hayatimda Gel (3). Ook werd hij coach in de Turkse rapeditie van The Voice.

