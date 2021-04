Verrader liegt zich klem, maar vecht tot het einde

SPOILERALERT: wil je niet weten wie de afvaller is? Lees dan niet verder.

In de biljartkamer heeft Jekel een onderonsje met Steven Kazàn. Zachtjes, buiten het gehoor van de anderen, ontvouwt hij zijn theorie. ,,Degene die mij het meest opvalt is Samantha (Steenwijk, red.).” Jekel - er is een goed acteur aan hem verloren gegaan - sluit even peinzend de ogen, zet zijn trouwste Sint-bernardogen op en grijpt de keu wat steviger vast. ,,Ik zou het helemaal niet gek vinden dat zij, als stil persoon, met Chatilla bezig is.”

Dit is Jekel op zijn sluwst: een zaadje planten, achterover leunen en de rest het werk laten doen. Samen met Holly Mae Brood en Kees Boot saboteert hij al drie afleveringen lang het avonturenspel van RTL. Deze drie bekende Nederlanders zijn aangewezen als ‘de verraders’ en proberen zoveel mogelijk ‘getrouwen’, ofwel onschuldige deelnemers, uit het spel te knikkeren, zodat één van hen er met een stapel zilverstaven vandoor kan gaan. Dat lukte tot vanavond heel aardig, met dank aan de psychologische spelletjes van Jekel; in het dagelijks leven een serieuze wetenschapsjournalist.

Gladde aal

In aflevering één, waarbij het spel nog amper is begonnen, meent hij een ‘energieverandering’ te zien bij televisiepresentator Daan Nieber. Zaadje geplant, missie geslaagd. Door die ene, argeloze opmerking is Nieber opeens verdacht en wordt door de groep verbannen uit kasteel Erenstein, waar elke week twee deelnemers moeten vertrekken. De één wordt verbannen door de groep, de ander wordt ‘s nachts vermoord door de verraders.

In de tweede aflevering is Edson da Graça de sjaak, onder meer door verdachtmakingen van Jekel. ,,Je lijkt zoveel moeite te hebben met de moeilijkheid van iedereen. Dat vind ik er een beetje dik opliggen.” Huh? Wat zegt hij hier nu eigenlijk? Maar de groep gaat voor gaas. Wederom: zaadje geplant, missie geslaagd. En zo glibbert Jekel als een gladde aal door de afleveringen heen, zelfs wanneer Sinan Can hem vorige week keihard beschuldigt.

Volledig scherm De Ronde Tafel waar elke week een deelnemer wordt verbannen/ weggestemd. © RTL4

Priemende ogen

Maar vanavond heeft Jekel het zwaar. Hij voelt de priemende ogen van deelnemers die hij verdacht probeert te maken, zoals Samantha Steenwijk en Chatilla van Grinsven. In een vlammend betoog aan de Ronde Tafel doet hij nog één ultieme poging. Het zou toch ‘héél erg jammer’ zijn wanneer hij, arme Diederik Jekel, zo eerlijk als goud, naar huis moet. Wat volgt zijn drukke handgebaren, een zielige blik en zenuwachtige nipjes uit zijn glas water.

Het mag niet baten. De één na de ander stemt Jekel weg, met als onverwachte wending: een verrader verraadt een verrader in De Verraders. Snapt u ‘m nog?

Zo zit het: Holly Mae Brood stemt haar bondgenoot Jekel weg, om zichzelf niet verdacht te maken.

Volledig scherm Verrader Diederik Jekel in tranen, nadat hij is weggestemd door de groep. © RTL4

Met tranen in zijn ogen vertrekt Jekel uit kasteel Erenstein. Ergens is hij ook opgelucht dat hij is ontmaskerd, vertelt hij. ,,Het is zo’n ongelooflijk heftig spel. Het haalt het slechtste in mensen naar boven. Je moet de hele tijd glashard in het gezicht liegen van mensen met wie ik zo ontzettend veel heb.”

Duivels aanbod

En zo blijven er nog twee verraders over in het spel. Of misschien toch drie? Aan het einde van deze aflevering krijgt Samantha Steenwijk een anonieme brief van Holly Mae Brood en Kees Boot met een duivels voorstel. Zij vragen de zangeres om zich in het geniep bij hen aan te sluiten. Neemt zij niet de plek in van Diederik Jekel, is het risico groot dat zij ‘s nachts vermoord wordt en haar koffers moet pakken. Wat ze ook kiest: het konkelen kan weer beginnen.

Volledig scherm Samantha Steenwijk krijgt een duivels aanbod van de verraders. © RTL4

Tussenstand De Verraders



Verbannen:

Daan Nieber (getrouwe)

Edson da Graça (getrouwe)

Sinan Can (getrouwe)

Diederik Jekel (verrader)



Vermoord:

Gaby Blaaser (getrouwe)

Gertjan Verbeek (getrouwe)

Jörgen Raymann (getrouwe)

Kim Lammers (getrouwe)



Nog in het spel:

Francis van Broekhuizen (getrouwe)

Holly Mae Brood (verrader)

Chatilla van Grinsven (getrouwe)

Kees Boot (verrader)

Abbey Hoes (getrouwe)

Steven Kazàn (getrouwe)

Loiza Lamers (getrouwe)

Loek Peters (getrouwe)

Barbara Sloesen (getrouwe)

Samantha Steenwijk (getrouwe / toekomstig verrader?)

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.