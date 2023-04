Verraders vallen elkaar huilend in de armen: ‘Dit is voor onze overleden vader’

SpoilersEen nieuwe aflevering van het spelprogramma De Verraders op RTL 4 ging vrijdagavond emotioneel van start. Kort nadat Sander Huisman zich in het torentje openbaarde als ‘judas van het eerste uur’ aan zijn broer Jordy, vielen de twee elkaar huilend in de armen. Die laatste was amper bekomen van de schrik. Hij dacht er namelijk kandidaat (en getrouwe) Nathan Rutjes aan te treffen. Let op: spoilers in aantocht!

Dat de tranen rijkelijk vloeiden was deels opluchting. ,,Alle emoties kwamen eruit”, aldus Sander die niet langer hoeft te liegen tegen zijn broer en Kris Kross Amsterdam-collega. ,,Je wilt niet weten wat ik allemaal heb meegemaakt man!” Ook werd duidelijk dat ze vier jaar terug afscheid moesten nemen van hun vader die overleed aan een hartstilstand. ,,Sindsdien zijn we dichter naar elkaar toegegroeid.”

Jordy Huisman op zijn beurt: ,,De man van wie ik het meeste ter wereld houd, heeft me om de tuin geleid. Maar dat we nu samen mogen strijden, vind ik gewoon legendary!” Of deze samenwerking uiteindelijk zal leiden tot broedermoord (Sander gooide eerder mede-verraders Maria Fiselier, Katinka Simonse én Jan Slagter onder de bus), moet nog blijken. Voorlopig kwamen ze samen tot de conclusie: ‘Dit is voor onze vader!’

Volledig scherm Sander Huisman is een van de verraders in het populaire spelprogramma van RTL 4. © RTL Nederland

‘Dit was het?!’

Wat de verraders niet weten, is dat zij (en zeker Sander) bij steeds meer getrouwen hoog op het verdachtenlijstje staan. Vooral Noor Omrani en Billy Dans lijken het zeker te weten. Uit angst om te worden vermoord, houden ze de kaarten nog even tegen de borst. Dat stevig wordt geaarzeld, merkte ook presentator Tijl Beckand op aan de ronde tafel. Na een wat lauw debat: ,,Dit was het?! Eerst was het fel, fel, fel. Nu lijkt het alsof ik allemaal nieuwe mensen aan deze tafel zie zitten.”

Het was uiteindelijk Jessie Maya die het spel moest verlaten, al lijkt het net om de verraders zich langzaam te sluiten.

