Verrassing van formaat: Stromae begint midden in interview te zingen en onthult zo nieuwe single

Tijdens het interview in het programma Le 20 heures op de Franse televisiezender TF1 had de Belgische artiest het onder meer over zijn nieuwe album en over zijn lange afwezigheid in de muziekwereld. Zo nam Stromae een muzikale pauze van zeven jaar, al had hij daar naar eigen zeggen wel een goede reden voor. ,,Ik moest gewoon nog wat leven. Zo heb ik in mijn privéleven de kans gehad om te trouwen, om een kind te krijgen dat nu drie jaar is. Ik moest gewoon nog wat dingen beleven”, aldus de zanger. ,,Het leven op tour is geweldig, maar daar maak je geen gewone dagelijkse dingen mee.”