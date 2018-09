Vertrokken hoofdredacteur KRO-NCRV Laroes: Ik moest niet direct weg

Interim-hoofdredacteur Hans Laroes heeft de omroep KRO-NCRV verlaten. Zijn contract liep nog tot 1 januari, maar er is ‘gezamenlijk’ besloten eerder te stoppen, zo vertelt Laroes aan deze website. Hij was de afgelopen tijd druk met de omstreden reorganisatie van de afdeling journalistiek bij de omroep. Zo worden er banen geschrapt bij Brandpunt+ .

KRO-NCRV ziet liever een nieuwe hoofdredacteur en een ‘nieuwe aanpak’, maar als het aan Laroes lag, was hij ook na 1 januari nog aangebleven. ,,Ik had de reorganisatie – of herstart - willen afmaken. Dat heb ik de redactie in een mondelinge toelichting ook gezegd. Dat zou dan gaan om ergens in het voorjaar van 2019. Dat had ik logisch en ‘eervoller’ gevonden.’’

Helemaal vrijwillig is zijn vertrek dus niet, maar Laroes die sinds 1 juli 2016 leiding gaf aan de omroep, spreekt de wilde speculaties door diverse media en op platforms als Twitter, tegen. Zo zou hij ‘onder begeleiding van beveiligers’ uit het KRO-NCRV pand zijn vertrokken.

,,Ik moest niet direct weg’’, laat hij deze website weten. ,,De directie wilde inderdaad het contract niet verlengen (vanaf 1 januari). Toen hadden we het over de reorganisatie die moet worden uitgevoerd en vooral: de moeilijke onderhandelingen die nog volgen met de NPO over het redden van ‘ons soort journalistiek’. Ik heb toen opgemerkt dat ik als demissionair hoofdredacteur dan krachteloos zou zijn in die gesprekken.’’

,,Gezamenlijke conclusie: dan maar beter stoppen’’, vervolgt Laroes. ,,Dat ging in een normaal gesprek. De redactie was daar verbaasd over; daar vonden ze überhaupt dat er geen reden was om met mij te stoppen. Dat geldt ook voor grote delen van de rest van de organisatie. Ik heb me gerealiseerd dat er dan allerlei verhalen loskomen, maar de werkelijkheid is vrij overzichtelijk. Ik ben nog uren blijven hangen voor allerlei gesprekjes. Heb ook mijn pasje nog. En ik kom na mijn vakantie terug voor de overdracht en de gezelligheid. Ik ontving heel veel waarderende mailtjes en dat is altijd fijn.’’

Bezuinigen

De reorganisatie houdt voor KRO-NCRV in dat ruim 20 van de grofweg 100 banen op de journalistieke afdeling verdwijnen, omdat Brandpunt+ volgend jaar van de televisie verdwijnt. Eerder werd bekend dat door de bezuinigingen op de publieke omroep ook titels als Tegenlicht en Andere Tijden van de VPRO en de NTR, moeten krimpen. Het zijn plannen die in Hilversum voor veel ophef zorgen. De overkoepelende NPO zegt op zijn beurt helemaal niet te bezuinigen op journalistiek. ‘Maar het moet wel anders.’

In een afscheidsblog, onder meer gericht aan de redactie van Brandpunt+, schrijft Hans Laroes (van 2002 en 2011 hoofdredacteur van de NOS) nog: ,,Er is veel te doen en er moet hard worden gevochten. Het voelt voor mij alsof ik alles uit mijn handen laat vallen en alles nog een beetje onveiliger maak voor jullie. Als ik had mogen kiezen, dan had ik de reorganisatie afgemaakt en de nieuwe journalistieke ‘vloer’ futureproof (zo heet ook mijn concept-Jaarplan voor 2019, dat nu in de prullenbak kan) opgeleverd.’’