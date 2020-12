Vertrouwen in de koning flink gedaald: ‘Rapportcijfer voor dit jaar is onvoldoende’

Niet alleen het vertrouwen in de koning is gedaald, ook over zijn functioneren zijn Nederlanders minder tevreden. Waren in april van dit jaar nog 67 procent (heel) tevreden met de werkzaamheden van Willem-Alexander, in december is dat slechts 51 procent. Het aantal Nederlanders dat (zeer) ontevreden is over het functioneren van de koning is ook gestegen van 3 naar 14 procent.



Koningshuisverslaggever Jeroen Schmale noemde het eerder vandaag al een onhandig jaar voor de Oranjes. ,,Het rapportcijfer is een onvoldoende. Er was één hoogtepunt, dat was de toespraak van de koning op de Dam tijdens de Nationale Dodenherdenking. Maar over 20 jaar denken we niet terug aan de toespraak op de Dam, maar aan die historische knieval voor die slecht geplande reis naar Griekenland.”