Vervolg voor Het verhaal van Nederland

De reeks is gebaseerd op de Deense docudrama Historien om Danmark (2017). Het verhaal van Nederland was meer dan een tv-serie. Het project kreeg een reeks podwalks: historische wandelverhalen op verschillende locaties in Nederland die te beluisteren waren via een app. Er was ook een onlinekinderserie voor Zapp.nl en een podcast over bijzondere figuren uit onze geschiedenis met Diederik van Vleuten.