Verzekeraar Kardashian klaagt bodyguard voor miljoenen aan

Nachtclub

Ook wordt hem verweten dat hij niet was aanwezig om Kim te beschermen tijdens de overval. Hij was op dat moment ingezet om Kims zussen Kourtney Kardashian en Kendall Jenner te beveiligen in een nachtclub. Kim heeft eerder aangegeven dat zij de bodyguard niets kwalijk neemt.

De cosmetica-ondernemer was alleen op haar kamer toen overvallers binnendrongen. Ze werd daarbij onder schot gehouden, vastgebonden en opgesloten in de badkamer. In haar eigen realityserie Keeping Up With The Kardashians sprak Kim huilend over de overval.