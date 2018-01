'Vetzak' Gordon Ramsay valt 25 kilo af om huwelijk te redden

De vrouw van Gordon, die wel strak in haar vel zit, was volgens de grofgebekte sterrenchef al langere tijd 'niet onder de indruk' van zijn uiterlijk. ,,Ik had overgewicht'', vertelt de Brit aan de Daily Mail. ,,Ik zie de foto's en ik vraag me af: waarom is ze bij me gebleven? Tana is alleen maar mooier en knapper geworden. En dan gaat ze naar bed met een vetzak.''



Toen Tana hem letterlijk vertelde dat ze hem dik vond, wist Gordon dat de knop om moest. ,,Het was pijnlijk. Ik zag mezelf in de spiegel en dacht: 'holy shit!'. Dus het was een enorme wake-upcall.''



Zijn huwelijk was niet de enige reden om het roer om te gooien. De restauranteigenaar ging regelmatig op familievakantie met de Beckhams en naast de gespierde David komen weinig mensen goed uit de verf. ,,Ik had geen figuur'', zegt Gordon. ,,Ik voelde me niet zo goed. Nadat ik jarenlang hard had gewerkt en veel had bereikt, wilde ik serieus in vorm raken.''