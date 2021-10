Viaplay wil concurrent worden van RTL en Talpa: naast F1 ook eigen Nederlandse shows en series

De vele sportrechten die Viaplay al opkocht - denk aan de Formule 1, darts, Premier League en de Duitse Bundesliga - is nog maar het begin. Dat zegt Filippa Wallestam, programmahoofd van Viaplay, tegen deze site in het Franse Cannes. Hier vindt momenteel de internationale televisiebeurs Mipcom plaats. ,,Zie de live sportwedstrijden als een entreeticket naar de rest van ons aanbod. We willen ook zelf Nederlandstalige shows, series en documentaires gaan maken.” Wallestam is al in gesprek met Nederlandse televisieproducenten over de ontwikkeling daarvan.



Ons land is volgens haar een kei in het maken van talentenshows en docusoaps, oftewel realityprogramma’s zonder acteurs. ,,Denk aan Expeditie Robinson, Heel Holland Bakt, Idols, Temptation Island en Big Brother. In dat reality-genre zijn jullie écht heel erg goed.” Ook al zijn niet al deze formats op eigen bodem bedacht, toch roemt Wallestam de Nederlandse producties.