Vice ontslaat hoofdredacteur (32) wegens 'ontoelaatbaar gedrag'

John de Mol polst Omroep Max-baas Jan Slagter voor topfunctie bij Talpa

19:17 Mediamagnaat John de Mol heeft Omroep Max-baas Jan Slagter voorzichtig gepolst of hij wellicht programmadirecteur wil worden van Talpa TV: de tv-tak van De Mols imperium. Volgens Slagter kreeg hij recent een appje van De Mol, nadat journaliste Angela de Jong van deze krant in een column had geopperd dat hij geknipt zou zijn voor een topfunctie bij Talpa. ,,Want hij voelt feilloos aan wat kijkers willen.''