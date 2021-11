Victor Mids ‘wil’ de koning in Mindf*ck: ‘Ik heb leuke ideeën liggen’

,,Ik zou heel graag de koning willen”, zegt de illusionist in gesprek met Veronica Superguide. ,,We bevinden ons in de luxe positie dat bijna iedereen enthousiast reageert als we ze vragen”, zegt Mids. Maar het liefst wil hij iemand uit de koninklijke familie. ,,Dat lijkt me zo leuk. Ik heb ook een heel leuk idee voor Willem-Alexander en Máxima op de plank liggen, maar dat ga ik natuurlijk nog niet met jullie delen.”

Mids laat ook doorschemeren dat hij internationale plannen heeft. Een show in Las Vegas hoeft van hem echter niet. ,,Daar ben ik toch iets te weinig pur sang artiest voor. Ik mis dat flamboyante, ben heel rustig. Ga ik showy doen, dan voel ik me daar meteen niet lekker bij. En dus gaat het voor mij in Vegas niet werken. Of misschien wel, dat het een gat in de markt blijkt te zijn: jezelf zijn in Vegas.”

Op wie hij zijn trucs uitprobeert? Zijn vriendin Myrthe. ,,Echt elke truc’’, aldus Mids. ,,The magician’s wife is een fenomeen in de wereld van illusionisten. Dat is de Heilige Graal. Juist omdat de partner álles ziet is zij de perfecte graadmeter of iets goed of niet goed is. Dus als ik haar iets laat zien en ze snapt het niet, dan weet ik: oké, dit is écht goed.”

