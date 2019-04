Victor Reinier: Hoe we uit de scheiding zijn gekomen vind ik fantastisch

Flip Broekman

,,We repeteerden in Leeuwarden voor Een Goed Mens. Flip Broekman, de schrijver van het stuk, en ik reden daar vaak samen heen vanuit Amsterdam. Zo konden we ook veel over het stuk lullen. Op vrijdag hadden we het over een zin die niet lekker liep, waardoor de daaropvolgende grap niet aankwam. Hij wilde die regel schrappen en daar was ik het mee eens. ,,Dat is nou het voordeel van werken met een levende schrijver’’, zei hij nog tegen mij. Op zondag overleed hij plotseling, nog maar 64 jaar jong. Zo wreed, zo onvoorstelbaar.



We waren het er vrij snel over eens dat Flips dood de voortgang van ons stuk niet in de weg mocht zitten. Hij had het geschreven om opgevoerd te laten worden, dat was wat we moesten doen. Maar de druk werd er wel heel hoog door. We mogen geen kruimel laten vallen, zo voelt dat.



De afgelopen tijd heb ik ook Flips lieve vrouw en kinderen ontmoet. Wat een drama, wat een gruwel maken zij mee. Mijn vader is anderhalf jaar geleden overleden - hij was 83 en krakkemikkig – en dat voelt al als een amputatie. Flip was niet krakkemikkig en niet oud. En hij was zomaar weg.’’