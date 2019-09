Victoria Beckham bang alleen op reis te gaan met David: ‘Wat moet ik tegen hem zeggen?’

Operazan­ger Henk Poort scoort met metalver­sie Sound of Silence in Beste Zangers

15:21 Opera- en musicalzanger Henk Poort heeft gisteravond diepe indruk gemaakt op de kijkers van tv-programma Beste Zangers. Nightwish-zangeres Floor Jansen was de hoofdgast van de avond en daarom ging de bariton volledig uit zijn comfortzone door een metalversie te zingen van Simon & Garfunkels The Sound of Silence. Dat werd gewaardeerd in binnen- en buitenland: Poort staat in de top drie in iTunes en Nightwish-fans uit alle windstreken schuiven hun enthousiasme niet onder stoelen of banken op YouTube.