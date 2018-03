Victoria gaat actief 'ontspullen' en Romee rolt bloot door het zand

showbytesKorte updates van de sterren op Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van BN'ers en celebrity's. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Douwe Bob heeft vandaag een Catalaans barbecueritueel bijgewoond waarbij calçots - een ui-achtige groente - op hoog vuur werd geroosterd. Het eten van de calçots wordt meestal gedaan tijdens een Catalaans volksfeest, genaamd ‘calçotada‘. Dit Spaanse feest vindt voornamelijk plaats in de maanden januari, februari en maart.

Lente. Dus. Bbq. #calçots #catalunianfood Een foto die is geplaatst door null (@douwebob) op 25 Mar 2018 om 9:58 PDT

Koningshuisdeskundige Marc van der Linden heeft bij een AH-supermarkt in zijn woonplaats een opmerkelijke woordenwisseling gehad met een winkelbediende die een opvallend naambordje droeg.

Het Nederlandse supermodel Romee Strijd mocht voor de camera eens lekker door het zand rollen. Zie onder het 'schurende' eindresultaat.

🌊 @zoeygrossman Een foto die is geplaatst door null (@romeestrijd) op 25 Mar 2018 om 10:52 PDT

The Voice-finaliste Samantha Steenwijk heeft flink op haar donder gehad van haar vrouw. In de auto zoomde ze in op de borsten van haar vrouw en die vond Samantha's actie ordinair.

Koek & Koek = KoekKoek 😁 #samanthasteenwijk #ordinair Een foto die is geplaatst door null (@samanthasteenwijk) op 25 Mar 2018 om 10:28 PDT

Voormalig webcamgirl en hobbyhandwerkster Bobbi Eden is naar een beurs in de Duitse stad Keulen geweest om daar contacten te leggen en nieuwe wol te kopen voor haar favoriete tijdverdrijf: knuffels haken.

Judoheld Dennis van der Geest heeft zijn vrije zondag gebruikt om met zijn dochtertje te gaan zwemmen.

Sunday morning swim met de prinses #deza #dochter #familie #love #kenamju Een foto die is geplaatst door null (@dennisvandergeest) op 25 Mar 2018 om 2:28 PDT

Musicalondernemer Albert Verlinde is vandaag in een KLM-toestel bijna ontploft van ergernis. Volgens een wat ongeduldige Albert had hij voor de derde keer in een jaar tijd vertraging wegens technische problemen met een vliegtuig. Uiteindelijk werd het mankement opgelost en vloog hij toch nog met een glimlach naar de zon.

En hij gaat hoor! Op naar de zon!!! #byebye Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 Mar 2018 om 6:54 PDT

Je geloof het niet; voor de derde keer in een jaar tijd in een KLM toestel wachten tot technische problemen opgelost zijn . In april vorig jaar 1.5 uur, in juli vorig jaar 6(!) uur, vlucht ging uiteindelijk niet door en nu al een uur. Maar ik blijf KLM vliegen hoor-:) #klm #vertraging #flyingblue Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 Mar 2018 om 6:20 PDT

Katja Schuurman heeft haar dochtertje Sammie en een vriendje vandaag het met nepbloemen gedecoreerde speelhuis in de tuin laten uitmesten. ,,Lenteschoonmaak'', aldus de actrice die binnenkort met een nieuw reisboek komt.

#lenteschoonmaak #lente #spring #lentekriebels Een foto die is geplaatst door null (@katjaschuurman) op 25 Mar 2018 om 7:31 PDT

Daphne Deckers en haar man Richard Krajicek werden gisteren wat hongerig van de modeshow van couturier Mart Visser die ze bijwoonden. Na afloop streek het stel neer bij een Japans restaurant om wat sushi's naar binnen te werken.

About last night: na de prachtige coutureshow van Mart Visser nog even met de schatz langs de sushi ❤ #nanbu #amsterdam Een foto die is geplaatst door null (@daphne_deckers) op 25 Mar 2018 om 5:11 PDT

De Nederlandse acteur Tygo Gernandt zaait verwarring met een foto waarop hij met 'beachhaar' en wat palmbomen te zien is. Bij het kiekje schrijft hij 'vakantie' maar ook 'nee'. Dus is volstrekt onduidelijk waar hij zich momenteel bevindt.

Holiday! Love it! #duss #watnee Een foto die is geplaatst door null (@tygo_gernandt) op 25 Mar 2018 om 7:15 PDT

Actrice en fulltime fashionista Victoria Koblenko heeft een nieuwe hobby: ontspullen. Ze heeft besloten alle designitems die ze nooit draagt weg te doen. Zo komt er in de kasten ruimte voor nieuwe, al dan niet verantwoorde aankopen. Victoria heeft ook nog een regel. Ze mag pas iets nieuws aanschaffen als ze drie dingen heeft verkocht.

Musicalster Carolina Dijkhuizen had gisteren een opvallend optreden. Ze werd vergezeld door twee hunks: dansende mannen waarvan ze het een tikkeltje warm kreeg. Het incident, bij Burger's Zoo, werd ook nog even gefilmd.

Vik, het zoontje van Lieke van Lexmond en haar man Bas van Veggel, heeft vandaag van zijn moeder fietsles gekregen. Het mannetje kraaide van plezier maar heeft nog wel hulpwieltjes nodig. Lieke en Bas kregen vorig jaar april hun tweede zoontje: Zef.

Love him! ‘Leren fietsen!’ Een foto die is geplaatst door null (@liekevanlexmond) op 25 Mar 2018 om 5:59 PDT

De uiterst aaibare oolhond van Kim-Lian van der Meij heeft een eigenaardige eigenschap. Waar andere viervoeters graag kiezen voor een mand of het platte vlak, rust deze harige vriend het liefste uit op een chaotisch opgeborgen tuinslang.

Van alle plekjes die je kan kiezen... 😂 ‘t kan toch niet lekker liggen??? #ingewikkeld Een foto die is geplaatst door null (@kimlianvdmeij) op 25 Mar 2018 om 4:55 PDT

Zangeres Pleun Bierbooms - ooit winnares van The Voice of Holland - heeft amper optredens. Dus heeft ze tijd genoeg om even met een vriendin uit te blazen op het Indonesische eiland Bali. Dat Nederland haar nog niet heeft herontdekt, vindt Pleun geen punt. Haar volgers krijgen nog steeds kusjes van haar.

Kisses from Bali Een foto die is geplaatst door null (@pleunbierbooms) op 25 Mar 2018 om 4:27 PDT

Angela Schrijf heeft weer eens een fijne fotoshoot gehad. Deze keer mocht ze in een knalgeel paaspakje en op torenhoge hakken een stukje met een ballon rennen.

Run, Forrest, run! Een foto die is geplaatst door null (@angelaschijfofficial) op 25 Mar 2018 om 7:08 PDT

Luuk Ikink en zijn vrouw Simone Wijnands hebben vandaag hun zoontje Lieuwe meegenomen naar een boerderij waar al de nodige lammetjes rondbanjeren. Luuk, zo maakt hij onlangs bekend, wordt voor de tweede keer vader. Wanneer Simone is uitgerekend is onduidelijk.

Lammetjes kijken, groot succes! Een foto die is geplaatst door null (@luukikink) op 25 Mar 2018 om 3:53 PDT

De Ladies of Soul, die terugblikken op twee succesvolle concerten in de Ziggo Dome, hebben gisteren met artistiek leider Trijntje Oosterhuis en haar dochtertje Maël geruime tijd in een feestelijk versierde lift gestaan.

5 incredible years with these amazing ladies ❤️❤️❤️❤️ Een foto die is geplaatst door null (@realcandydulfer) op 25 Mar 2018 om 3:03 PDT

Joëlle Witschge, de dochter van oud-voetballer Richard en ex-vriendin van zanger Waylon, is zich in de auto aan het voorbereiden op een marathon.