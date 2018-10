Victoria Koblenko overspoeld met reacties na kritiek op weekendje weg

Het werd de 37-jarige Victoria gisteren allemaal even te veel. De actrice geniet met haar levenspartner, oud-voetballer Evgeniy Levchenko, van een romantisch weekendje weg in Italië. De tortelduifjes waren twee jaar geleden voor het laatst met elkaar op reis. Voor een van haar volgers genoeg reden om zich zorgen te maken, want nu hun zoontje Kiy (2) niet mee is heeft de vrouw een prangende vraag: hebben Victoria en Evgeniy wel genoeg tijd voor de kleine?



Die opmerking schoot bij Victoria compleet in het verkeerde keelgat. ,,Ik dacht dat alleen mensen die hun kinderen op hun social media posten ongevraagd les in opvoeding kregen”, sneerde Victoria. ,,We posten bewust nauwelijks iets van onze zoon, maar zelfs zonder kind in beeld lukt ‘t sommige mensen om je een schuldgevoel aan te praten.”