Victoria's Secret peperdure Fantasy Bra kost 1,7 miljoen euro

Het is elk jaar weer een gigantisch spektakel met uitgekiende marketing eromheen: de modeshow van Victoria’s Secret. Met de bekendste namen in de modellenwereld – zoals Adriana Lima en Karlie Kloss – en de grootste namen uit de muziekindustrie die het geheel komen opluisteren. Met de slankste, strakste lijven en sexy decolletés. Met, zoals elk jaar, een peperdure fantasy bra – dit keer een diamanten behaatje met gele saffier en blauwe topaas van een schamele 1,7 miljoen euro. En zoals altijd vooraf een relletje hier en daar, opdat iedereen weet dat 'De Show' er weer aan zit te komen. Zo mocht zangeres Katy Perry China niet in en werd het half-Nederlandse model Gigi Hadid ook de entree tot het land ontzegd. Ze kreeg naar verluidt geen visum.

Panterprint

Haar zus Bella (21) was wel van de partij, en droeg de zo gewilde vleugels – het lingeriemerk benoemt een select groepje van veeertien modellen tot Angels. Want al is het merk verre van exclusief, Victoria’s Secret Angel op je cv kunnen zetten, is als deelname aan het Eurovisie Songfestival. Ook qua aandacht, want de beelden gaan de hele wereld over. Naast Bella Hadid behoort ook Zoetermeerse Romee Strijd (22), die een kittig panterprintachtige body droeg met diepzwarte vleugels, tot dat eliteclubje.