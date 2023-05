Videoland trakteert fans op keiharde trailer van vijfde seizoen Mocro Maffia

Onlangs verscheen ook de film Mocro Maffia: Tatta op Videoland. Daarin was te zien wat het personage Tatta (gespeeld door Robert de Hoog ) al die tijd heeft gedaan en wat hem en onder anderen Tonnano in het vijfde seizoen te wachten staan. Eerder bracht de streamingdienst, naast de reguliere seizoenen, ook al de miniserie Komtgoed en de korte film Meltem .

Het eerste seizoen verscheen in oktober 2018 en sloeg vanwege de on-Nederlandse hardheid in als een bom. Inmiddels is Mocro Maffia in acht landen te zien, waaronder Frankrijk, Duitsland, Japan, Indonesië en België. Het derde seizoen won een Gouden Kalf voor Beste Serie, werd genomineerd voor een Gouden Televizier-Ring en won een #VideoAward voor Beste Video On Demand.