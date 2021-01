Videoland trakteert fans op miniserie Mocro Maffia: Komtgoed

De miniserie draait om het personage van de 16-jarige acteur Marouane Meftah en start waar het tweede seizoen van Mocro Maffia eindigt: na een mislukte reddingspoging van Muis groeien de problemen van de vijftienjarige Komtgoed in rap tempo. Een ruzie op straat escaleert en hij belandt in de klauwen van het justitieel apparaat. Jeugddetentie en een pleeggezin volgen. Terwijl zijn problemen groeien, lijkt er maar één weg te zijn om nog iets van zijn leven te maken.



Mocro Maffia: Komtgoed is een idee van acteur en creatief producent Achmed Akkabi, die in Mocro Maffia de rol van de Paus vertolkt. Het script is geschreven door Akkabi, Kevin Boitelle, Mustafa Duygulu en Martin van Steijn. De regie is gedaan door Aaron van Valen en de productie is in handen van Fiction Valley.



Het derde seizoen van Mocro Maffia gaat verder waar Mocro Maffia: Komtgoed stopt, het personage ‘Komtgoed’ is ook te zien in het nieuwe seizoen van de hitserie.