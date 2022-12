Vier dagen oude zoontje Florine Hofstee opgenomen met verschijnselen geelzucht: ‘Arme schat’

Gooische Moeder Florine Hofstee is zich rot geschrokken. Haar vier dagen oude zoontje Don Jan is opgenomen in het ziekenhuis nadat bleek dat zijn bilirubinegehalte te hoog bleek. Een te hoge waarde kan schadelijk zijn voor de hersenontwikkeling van het kind. ‘Wij blijven nog een paar dagen in het ziekenhuis tot alles helemaal in orde is’, aldus de realityster.

Afgelopen woensdag verwelkomden Florine, bekend van de realityprogramma’s Gooische Meisjes en Echte Gooische Moeders, en haar partner Jeroen Stoop hun zoontje Don Jan. ‘Daar is ons cadeautje. Zo trots! Wat een ongelofelijk lief mannetje en één gezicht met zijn lieve grote broer Beer’, zwijmelde Hofstee op Instagram bij een foto waarop haar kersverse zoon te zien was.

Alles leek goed te gaan, maar vandaag laat Hofstee weten dat het ventje is opgenomen in het ziekenhuis met een te hoog gehalte aan bilirubine, een stof die vrijkomt bij de afbraak van bloed. Als de hoeveelheid bilirubine in het bloed verhoogd is, kan de huid geel gaan zien. Ook kan het schadelijk zijn voor de hersenontwikkeling van het kind.

Hofstee en haar partner zijn zich rot geschrokken toen na een hielprikje duidelijk werd dat het gehalte bij het jochie veel te hoog was. Hij werd daarna, zo meldt Hofstee, direct behandeld met fototherapie. Dat moet ervoor zorgen dat het bilirubine een verandering van structuur ondergaat zodat het sneller kan worden uitgeplast.

De behandeling slaat inmiddels aan en de waardes zijn aan het dalen, schrijft een opgeluchte Hofstee. ‘Komt dus allemaal goed. Maar godsamme, wat schrik je als papa en mama zijnde.. Wij blijven nog een paar dagen in het ziekenhuis tot alles helemaal in orde is, just to be sure’, aldus de blondine.

