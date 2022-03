Vier extra shows Vrienden van Amstel LIVE

Muzikant Bert Ruiter, partner van Jerney Kaagman, overleden

Bert Ruiter, voormalig bassist van Focus en Earth & Fire, is overleden. De muzikant, componist en producer, die bijna vijftig jaar samen was met Jerney Kaagman, is 75 jaar geworden. Dat heeft Thijs van Leer, met wie Ruiter in Focus zat, vandaag tegenover het ANP bevestigd.

24 maart