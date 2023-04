Vier sterren voor Air: Damon en Affleck serveren onverwacht zalige feelgood-cinema

recensieOnze filmredactie maakt je wegwijs in het actuele aanbod. Wat moet je gezien hebben en waarom? Vanaf nu in de Nederlandse bioscopen: Air met Matt Damon en Ben Affleck over de historische deal tussen sneakergigant Nike en basketbalster Michael Jordan.

Air Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Drama



Wie zich ongemakkelijk voelt bij een film die eigenlijk schaamteloos aan kapitalistische propaganda doet, moet misschien wegblijven van Air. Die mist dan wel een van de fijnste Amerikaanse feelgoodfilms van de laatste jaren. Een over Michael Jordan, zonder de sporticoon zelf. En een over basketbal, zonder dat we de sport zien. Maar vooral een over het succes van Nike waar de kijker wél mee wordt doodgegooid. Het logo van de schoenenreus lijkt bijna gebrandmerkt op het scherm.

De nieuwe film van regisseur Ben Affleck vertelt hoe dan ook een boeiend stukje bedrijfsgeschiedenis. Het was ooit ene Sonny Vaccaro (Matt Damon) die het merk, in de jaren 80 nog het kneusje onder de sneakers, hipper moest maken. Zijn ingeving: ontwerp een speciale, exclusieve schoen voor dé basketbalster van dat moment. Alle ballen op Michael Jordan dus. Maar hoe overtuigen hij en zijn (eerst uiterst argwanende) collega’s de atleet om niet met een veel machtiger concurrent als Adidas of Converse in zee te gaan?

Volledig scherm Matt Damon en Viola Davis in een scène uit de film Air. © Warner Bros. Pictures

Vaccara trekt de stoute schoenen aan en staat onder meer onaangekondigd op de stoep bij Jordans ouders. Vooral zijn moeder Deloris, een rol van de altijd geniale Oscarwinnares Viola Davis, speelt een sleutelrol in wat uiteindelijk een historische deal werd. Haar zoon zou royalty’s krijgen voor elke verkocht paar. Het veranderde de sportbusiness voorgoed. Daar mag je als kijker alles van vinden, maar liever ná de aftiteling. Als de handtekeningen worden gezet, krijgen we een overwinningsmoment dat voor kippenvel moet zorgen.

Kleurrijke types

En verdraaid, dat lukt Air - in de basis een film over geldwolven - nog ook. Het knettert tussen deze fijne acteurs die veelal kleurrijke types spelen. Zoals Affleck zelf als de directeur van Nike die evenveel houdt van zijn bedrijf als van het Boeddhisme. Of Michael Jordans creatief met scheldwoorden strooiende manager David Falk. En charismabom Matt Damon is nog boeiend als hij de zelfgebakken koekjes van zijn dochter probeert te verkopen. De scherpe dialogen doen de rest. Air weet bovendien knap bijna elke vorm van vals sentiment te vermijden.

Het zou allemaal niet moeten werken, maar Afflecks film doet je daadwerkelijk even geloven dat kapitalisme het mooiste is wat onze beschaving heeft voortgebracht.

Regie: Ben Affleck. Hoofdrollen: Matt Damon, Ben Affleck, Jason Bateman en Chris Tucker

