Vier sterren voor bioscoopsensatie Top Gun: Maverick: 'Wow, hoe hebben ze dit geflikt?’

Cruise weigert zijn rol als actieheld over te dragen aan een volgende generatie, zo blijkt uit het vervolg op de monsterhit Top Gun. De beroemde Amerikaan mag dan 59 zijn, een sneue ouwe vent weigert hij te worden. Als Pete ‘Maverick’ Mitchell zien we hem halverwege de film in zijn nieuwe mentorrol een potje shirtloos ravotten met zijn veel jongere teamgenoten op het strand. Verdomd als het niet waar is: zijn sixpack is nog even indrukwekkend als die van zijn welpjes. En als het aankomt op vliegen, zal hij uiteraard mooi ook zelf achter die stuurknuppel plaatsnemen.



Noem het egotripperij, maar dankzij de soms wat potsierlijke aanwezigheid van Cruise als superheld is deze sequel (36 jaar na dato!) zo de moeite waard. De acteur stond er bijvoorbeeld op de digitale trukendoos zoveel mogelijk dicht te houden. We gaan dus echt de lucht in en voelen elke scherpe bocht, looping, of vrije val zalig kriebelen in de onderbuik. Zeldzaam in een tijd waarin filmmakers te veel leunen op de computer met een nogal gewichtloze effectenbrei (zie Marvel) als gevolg.