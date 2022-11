Vier sterren voor de Nederlandse balletfilm Piece Of My Heart en het grimmige R.M.N.

recensiesOnze filmredactie maakt je wegwijs in het actuele aanbod. Wat moet je gezien hebben en waarom? Naast de eerder verschenen recensie van de romantische kannibalenfilm Bones and All , verschijnen morgen in de bioscoop ook de Nederlandse balletfilm Piece of My Heart en R.M.N. over sluimerend racisme in Transsylvanië.

Topballerina ten onder aan drank, drugs en prestatiedruk

Piece Of My Heart Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★



Jaloezie tussen kunstenaars met uiteenlopende talenten is al breed uitgemeten in de klassieker Amadeus, waarin Mozart door zijn collega Salieri met een combinatie van bewondering en afgunst werd bejegend. Iets soortgelijks doet zich voor in het Nederlandse balletdrama Piece Of My Heart, waarin twee jonge danseressen een soort gewapende vriendschap onderhouden met een dramatische afloop tot gevolg.

Van de twee is Olga het genie. Haar personage is in grote lijnen gebaseerd op het leven van topdanseres Olga de Haas (1944-1978), wier carrière door drank, drugs en de druk van het sterrendom ten onder ging. Haar tegenpool in Piece Of My Heart is Irma, ook een begaafde ballerina die zich kapot traint, maar moet toezien hoe haar concurrente, een natuurtalent, telkens de voorkeur krijgt voor de hoofdrollen.

Regisseur Dana Nechushtan (Overspel, Hollands Hoop) had de moed om de twee hoofdrollen te gunnen aan twee jonge danseressen zonder acteerervaring – Roos Englebert en Elaine Meijerink – die volledig overtuigen in hun vertolkingen. Dat geldt niet voor elk castlid. Zo acteert Daniël Boissevain als de lamlendige vaderfiguur behoorlijk over de top.

Nechushtan deinst niet terug voor te dik aangezet melodrama, zoals de ondergang van Olga tijdens een balletuitvoering. Maar dat zijn minpuntjes in een aangrijpend portret van het balletmilieu uit de jaren 70 dat destijds vrouwen uitbuitte, met fatale gevolgen. -Ab Zagt

Regie: Dana Nechushtan. Hoofdrollen: Roos Englebert, Elaine Meijerink, Gijs Scholten van Aschat en Peter Paul Muller

Volledig scherm Elaine Meijerink en Roos Englebert in Piece Of My Heart © WW Entertainment

Transsylvanië als grimmig decor voor sluimerend racisme

R.M.N. Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Drama



Grootmeester van de Roemeense cinema, Christian Mungiu, situeert zijn nieuwe film niet voor niets in Transsylvanië. Het is de plek die we waarschijnlijk tot in de eeuwigheid associëren met de romanklassieker Dracula van Bram Stoker. De ironie wil dat niet alleen de buitenwereld geen weet heeft van de werkelijke identiteit van de regio, ook voor veel bewoners is het een stuk niemandsland dat deels wordt bevolkt door Hongaren en Duitsers. Toch (of juist daarom?) kan ook hier nationalisme een rol spelen.

Deze asgrauwe en - sorry voor de woordspeling - leeggezogen gemeenschap kan wel wat hulp van over de grens gebruiken. De komst van slechts drie Sri Lankanen die aan de slag gaan in een industriële bakkerij zorgt al voor een grimmige opstand. Mungiu is een genuanceerd filmmaker die in deze situatie ruimte biedt aan alle denkbare grijstinten. Waar komt de angst voor het onbekende vandaan? En moeten we daarbij niet ook kijken naar de rol van de Europese Unie? Het is uiterst sombere, maar razendknappe cinema. -Gudo Tienhooven

Regie: Christian Mungiu. Hoofdrollen: Marin Grigore, Judith State, Orsolya Moldován en Macrina Bârlădeanu

