Vier sterren voor Diana & Zonen: ijzersterke dialogen met een vleugje humor

INTERVIEW Marlijn Weerden­burg over moederge­mis: ‘Ze stierf op de dag dat ik 38 weken zwanger was’

17 juli Vlak voor de geboorte van haar tweede kind verloor Marlijn Weerdenburg (38) totaal onverwacht haar moeder. En nu speelt ze prinses Diana die terugkeert op aarde om haar zoons bij te staan. ‘Het is bizar hoe in deze rol alle gevoelens van de afgelopen tijd samenkomen: moederschap, rouw, het verlies van een moeder’, vertelt zij deze week in ons tijdschrift Mezza.