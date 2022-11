Vier sterren voor Judas II: Rifka Lodeizen toont zich kwetsbaar en krachtig

RecensieIn onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag de misdaadserie Judas II.

Het tweede seizoen van Judas draait om de rechtszaak tegen Willem Holleeder en de getuigenis van zijn zus. Rifka Lodeizen is weer fenomenaal als de opgejaagde Astrid Holleeder.

Voor haar vertolking van Astrid Holleeder in het eerste seizoen van Judas (2019) ontving Rifka Lodeizen een Gouden Kalf als beste actrice in een tv-drama. In de eerste scène van het tweede seizoen van Judas, met als ondertitel Dagboek van een getuige, laat Lodeizen meteen zien dat die bekroning geen toeval was.

Openingsbeeld: het is de dag van de uitreiking van de NS Publieksprijs voor het populairste boek en de biografie Judas is genomineerd. Schrijfster Astrid Holleeder kan vanwege de doodsbedreigingen aan haar adres niet bij de uitreiking zijn, maar volgt de bekendmaking via haar telefoon, met haar zus Sonja, haar dochter en haar moeder.

Wanneer haar boek de prijs wint zien we een scala aan emoties voorbijtrekken op het gezicht van Lodeizen, beginnend bij triomfantelijke trots over de erkenning en eindigend met verbittering over de zware wissel die de getuigenis over haar criminele broer Willem op haar leven heeft getrokken.

Schreeuwpartij

Bijna achteloos trekt ze daarna haar kogelvrije vest aan, op weg naar haar onderduikadres. Daar duikt een verdacht ogend persoon op wanneer ze op de lift wacht. Het is loos alarm, maar de paniek is echt. Dat de noodknop die ze van het Openbaar Ministerie heeft gekregen niet blijkt te werken, zorgt vervolgens voor een begrijpelijke woede-uitbarsting.

Zo zet Lodeizen in vijf minuten een gelaagd personage neer en maakt ze voor de kijker bovendien voelbaar wat Astrid Holleeder moet doormaken. En dan moet de confrontatie met haar wraakzuchtige broer in de rechtszaal nog komen – aan het eind van de eerste aflevering is ze op dag 10 van de rechtszaak eindelijk aan de beurt.

Daarmee is Judas II meer een rechtbankdrama geworden dan de eerste serie. Die rechtszaak begint tam, maar ontaardt al snel in een schreeuwpartij tussen de Holleeders. Willem Holleeder weet hoe hij Astrid en hun zus Sonja uit de tent moet lokken en weet zo twijfel te zaaien over hun getuigenissen. Gijs Naber kan als Willem Holleeder vergeleken met Lodeizen een beperkter scala aan emoties opentrekken: die variëren van ingehouden kwaad tot uitgesproken woedend.

Zakje krentenbollen

In de bijrollen blijven de acteurs veroordeeld tot de tweede viool naast Lodeizen en Naber. Marit van Bohemen heeft als Sonja Holleeder minder te doen dan in de eerste serie maar ze is in een paar scènes wel overtuigend als de onzekere zus die het minder ver heeft geschopt.

Mark Rietman speelt dit seizoen de rol van Peter R. de Vries en diens verschijning zorgt in de tweede aflevering zowaar voor een vrolijke noot wanneer hij met zijn zakje krentenbollen bij de rechtbank arriveert en weigert zijn schoenen uit te trekken voor de beveiliging: ,,Ik ben een bedreigde getuige en geen onderwereldfiguur.”

Geestig, maar Judas II wordt vooral gedragen door Rifka Lodeizen die als de bedreigde Astrid Holleeder constant op haar hoede is en in deze rol kwetsbaar en tegelijk krachtig overkomt.

