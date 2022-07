Vier sterren voor politieserie Annika, waar de rechercheur steun zoekt bij de kijker

Ministerie OCW start onderzoek naar diversi­teit in film en tv

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat onderzoek doen naar diversiteit en inclusiviteit in de Nederlandse film- en televisiewereld. Dat hebben het ministerie, het Nederlands Filmfestival (NFF) en de Dutch Academy for Film (DAFF) vandaag bekendgemaakt. Het is het eerste grote onderzoek naar dit onderwerp in de sector.

18 juli