Vier sterren voor Undercover 3: spanning, frustratie en irritatie tussen Tom en Ferry

Bridget Maasland over relaties: ‘Ik ga het er nooit meer over hebben’

Hoewel Bridget Maasland niets meer moet hebben van André, spreekt ze zijn moeder nog wel regelmatig. In de nieuwe Beau Monde, die vanaf morgen in de winkel ligt, doet de presentatrice een boekje open over haar band met ex-schoonmoeder Rachel Hazes. ,,We bellen nog steeds met elkaar.”

16 november