Vierde huwelijk van Rupert Murdoch loopt op de klippen

Mediamagnaat Rupert Murdoch gaat scheiden van Jerry Hall, fotomodel en ex van Mick Jagger. Het is het vierde huwelijk van Murdoch dat op de klippen loopt.



The New York Times die met het nieuws over de scheiding naar buiten kwam, heeft twee bronnen gesproken die de breuk kunnen bevestigen. Het echtpaar zelf heeft nog niet gereageerd. Rupert Murdoch (91), die in Groot-Brittannië The Sun en The Times uitgeeft, en Jerry Hall (65) trouwden in 2016 in het superdeluxe Spencer House in Londen. Op de dag van het huwelijk verstuurde Murdoch een tweet waarin hij zich ‘de gelukkigste man van de wereld’ noemde.