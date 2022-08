Vierde Kung Fu Panda-film op komst

Radiopar­tij­en in hoger beroep tegen veiling FM-frequen­ties

Meerdere spelers op de Nederlandse radiomarkt gaan in hoger beroep tegen het besluit van de rechter over herverdeling van de landelijke FM-frequenties. Zowel Talpa, RadioCorp als BNR laten woensdag aan het ANP weten het er niet mee eens te zijn dat de eerder dit jaar toegezegde noodverlenging van de FM-frequenties door de rechter van tafel is geveegd.

10 augustus