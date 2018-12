Vierde seizoen voor The Good Place

De show draait om een groepje mensen die na hun dood denken dat ze per abuis in de hemel zijn terechtgekomen. In deze versie van het hiernamaals, die The Good Place heet, zwaait Michael (Ted Danson) de scepter, bijgestaan door een zoekmachine in de menselijke vorm van een assistente, Janet. De serie is in Nederland op Netflix te zien.



Danson reageerde gisteren blij op het nieuwe seizoen van de comedy. Bij een groepsfoto van de cast schreef hij: ‘Dankbaar voor weer een seizoen met deze 'forking' gasten’, een verwijzing naar The Good Place, waar steeds als de bewoners schelden er een nettere versie van dat woord uit hun mond komt. Ook castlid Jameela Jamil maakte zo'n grap: ‘We krijgen een vierde seizoen, benches!’ twitterde zei.



Het is nog niet duidelijk uit hoeveel afleveringen het vierde seizoen van The Good Place zal bestaan.