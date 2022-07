Vijf sterren voor The Innocents: Huiveringwekkende verkenning van het duistere kinderbrein

Eindelijk ontstaat er toch een voorzichtige glimlach wanneer ze vriendschap sluit met leeftijdsgenootjes Aisha en Ben, zeker wanneer die laatste een trucje laat zien waarbij hij voorwerpen verplaatst zonder ze aan te raken. Al snel vinden meer wonderlijke gebeurtenissen plaats, want hij is niet de enige met speciale gaven. De grote boze buitenwereld is even opwindend als gevaarlijk, ontdekt Ida. Zeker wanneer Ben sadistische trekjes begint te vertonen. De vriendschap neemt vervolgens een uiterst grimmige bocht.

Let op: dit is géén jeugdvariant op X-Men. Eskil Vogt is nooit uit op effectbejag, maar graaft diep in de belevingswereld van kinderen, met alle onzekerheden en angsten die daarbij komen kijken. Spider-Mans motto luidde altijd dat ‘grote macht gepaard gaat met grote verantwoordelijkheid’. Wat als die macht in handen komt van jonge mensen die nog volop bezig zijn om goed en kwaad van elkaar te onderscheiden en chocolade van de wereld proberen te maken? The Innocents – gedurfd, subtiel verteld, soms doodeng en bovendien verbluffend goed geacteerd – pakt je langzaam in en nestelt zich onder de huid.