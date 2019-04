Vijfde Mees Kees-film met kerst in de bioscopen

Eva Jinek stopte met Twitter wegens kritiek op ‘vreselijke lach’

8:06 Talkshowhost Eva Jinek (40) blijkt een paar jaar geleden gestopt met Twitter omdat iemand daarop had geschreven dat zij een ‘vreselijke kutlach’ zou hebben. Dat liet de presentatrice gisteren doorschemeren in haar praatprogramma dat als thema sociale media had.