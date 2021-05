Vinex-wijk IJburg veranderde in het Midden-Oosten voor nieuwe serie Thuisfront

Het regent in het meestal zo gortdroge Uruzgan, uitgerekend op het moment dat een groep Nederlandse militairen een levensgevaarlijke missie moet uitvoeren. Zodra het droog is, komt een pantservoertuig aanscheuren over de uitgestrekte zandvlakte. Even verderop verschijnen twee talibanstrijders bij een hutje. Er klinkt wapengekletter. En ineens, alsof iemand op de pauzeknop drukt, is het gedaan met de actie. Terwijl het water opnieuw met bakken uit de hemel komt, komt iedereen samen onder een tentzeil; inclusief terroristen. Dan maar weer een bakje koffie...