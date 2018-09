Vingervlugge magiër Shin Lim wint America's Got Talent

Rapper Drake klaagt vrouw aan die beweert door hem te zijn verkracht

19 september De wereldberoemde Canadese rapper Drake (31) sleept een vrouw uit New York voor de rechter die beweert in 2017 door hem te zijn verkracht. Volgens de artiest, zo blijkt uit rechtbankdocumenten, is hij haar 'op niets gebaseerde beschuldiging' spuugzat.