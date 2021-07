Vivienne van den Assem: ‘Niet uitzenden van Boulevard was opnieuw een dieptepunt’

Het twee dagen lang niet kunnen uitzenden van RTL Boulevard vanwege ernstige dreiging is ‘opnieuw een dieptepunt in de geschiedenis van het programma’. Dat zei presentatrice Vivienne van den Assem vanavond tijdens de uitzending vanuit het Mediapark. ,,Het is onwerkelijk om het middelpunt van het nieuws te zijn.”

Het was gek om RTL Boulevard vanavond vanuit het Hilversumse Mediapark uit te zenden, stelde presentator Luuk Ikink bij aanvang van het programma. De vertrouwde studio op het Leidseplein in Amsterdam wordt voorlopig niet in gebruik genomen. ,,Het heeft een beetje de ouderwetse uitstraling’’, zei Ikink, verwijzend naar de studio die het programma tot 2016 had en waar de huidige setting een beetje op lijkt. ,,Maar het is nog wel een beetje wennen, we moeten onze plek nog vinden.”

Ook voor Vivienne van den Assem, die zaterdag in de studio aanwezig was toen ze te horen kreeg dat er sprake was van een ernstige dreiging, voelt het nog een beetje onwennig. Ze blikte vanavond terug op het moment dat de redactie het pand moest verlaten. ,,Het was een vreemd en eng bericht om te krijgen. Iedereen was zo alert, ook door de gebeurtenis van eerder die week was er al een beladen sfeer”, doelde Van den Assem op de aanslag op Peter R. de Vries. ,,Iedereen was heel adequaat. De aard van het bericht was zodanig dat ze niet overwogen toch een uitzending te maken. We dachten: spullen pakken en weg.”

Dat daarna werd besloten RTL Boulevard op zowel zaterdag als zondag niet uit te zenden, noemde Van den Assem ‘opnieuw een dieptepunt in de geschiedenis van het programma’. ,,De beslissing om niet uit te zenden was een van de lastigste ooit, want ik noemde het al: er is nog nooit niét een uitzending van Boulevard geweest.” Even later: ,,Het is onwerkelijk om het middelpunt van het nieuws te zijn.”



Hoewel het gisteren veilig genoeg zou zijn geweest om wel uit te zenden, besloot RTL het team rust te geven. Dat was volgens Ikink een goede zet. ,,We hadden die dag nodig om op adem te komen. We moesten gewoon even pauze hebben.”

RTL-topman Sven Sauvé kwam in de uitzending van vanavond ook aan het woord over het schrappen van de uitzendingen. ,,Ik sta nog steeds 100 procent achter de keuze die we hebben gemaakt. Gezien de omstandigheden die er toen waren, was het een besluit dat ik ook nu weer zou nemen”, verklaarde hij. ,,Veiligheid heeft altijd onze prioriteit.”



Uit welke hoek de dreiging precies komt, is ook voor het team van RTL Boulevard nog niet duidelijk. ,,Daar kunnen ze niks over zeggen omwille van het onderzoek”, legde Van den Assem uit.

NRC wist gisteren echter te melden dat de politie berichten zou hebben onderschept van criminelen waarin de optie van een aanslag met een raketwerper of automatische vuurwapens werd besproken. Volgens bronnen binnen het opsporingsapparaat zou dat de reden zijn waarom de uitzending van zaterdagavond geen doorgang kon vinden.

