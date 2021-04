Vivienne van den Assem over ouderschap: ‘Slaaptekort is een pain in the ass’

Hoewel Van den Assem helemaal niet onbekend was met korte nachten - ze presenteerde het ochtendprogramma Goedemorgen Nederland en moest daarvoor om 04.00 uur ‘s nachts uit bed -, bleek het met de kleine Guus in huis er toch wel iets anders aan toe te gaan. Inmiddels kan ze die gebroken nachten prima relativeren, maar het blijft voor Van den Assem ‘een pain in the ass’. ,,Slaaptekort is zo moeilijk om te keren. Het eerste jaar van Guus was mijn focus daarom heel helder: ik richtte me puur op de uitzendingen van RTL Boulevard, thuis en het uitvogelen van onze nieuwe balans. Meer was geen optie, ik kon het er gewoonweg niet bij hebben.”



Andere projecten of evenementen liet ze daarom aan zich voorbij gaan. ,,Sommige vriendinnen ondernamen die eerste drie maanden al van alles met hun baby, maar dat kon ik mentaal en fysiek niet. Alleen al de gedachte dat ik dat misschien zou móeten kunnen, was ongrijpbaar. Dat was ook weer een voordeel: ik wist niet beter.”



De presentatrice vond een oplossing: op tijd naar bed gaan. Maar ook dat was wel eens lastig schakelen. ,,Zeker als het in een groepsapp met vriendinnen ging over wie welk boek had gelezen of welke serie had afgerond. Dan dacht ik: waar the hell haalt iedereen die tijd vandaan?”



Inmiddels heeft Van den Assem de juiste balans gevonden. ,,Nu Guus 2 is, komt er langzaam weer ruimte voor andere dingen. En merk ik: hé, ik kan gewoon op tijd in bed liggen en ook nog een boek lezen zonder na twee regels in slaap te vallen.”