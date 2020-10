Vlaamse BZV-ster Tristan valt als een blok voor de Nederlandse Lucas

Cupido heeft raak geschoten in de Vlaamse versie van Boer Zoekt Vrouw . In het datingprogramma, dat daar Boer zkt Vrouw Home Sweet Home heet, is de homoseksuele boer Tristan tot over zijn oren verliefd geworden op de Nederlandse Lucas. Tristan heeft naar eigen zeggen in de 22-jarige Lucas zijn 'droomjongen’ gevonden.

,,Hij heeft een pittig karakter en daar hou ik wel van. Ik heb een man nodig die me af en toe tegenspreekt. En Lucas zegt waar het op staat. Daarnaast is hij natuurlijk heel aantrekkelijk en heeft hij een mooi lichaam. Hij is wel een stuk kleiner dan ik, maar dat vind ik schattig’’, vertelt de agrariër tegen de Belgische Story.

Volgens Tristan voelde hij voor Lucas’ rivalen Roy en Steffe slechts een ‘vriendschappelijke klik’. ,,Als Lucas op het einde nog steeds geen gevoelens zou gehad hebben, had ik hem wel naar huis gestuurd. Maar naarmate de dagen vorderden, zei hij dat hij meer en meer voelde voor mij. En dus ben ik Lucas nog meer aandacht beginnen te geven, want ik wou helemaal voor hem gaan, en hij voor mij.’’ De Vlaming ziet het inmiddels helemaal voor zich. ,,Bij Lucas thuis hebben ze ook een boerderij, dus ik kan me wel voorstellen dat het voor hem niet makkelijk is om te zeggen: ik ga in België wonen. Maar voor mij zou het ook moeilijk zijn om alles hier achter te laten. Ik woon al heel mijn leven in Ellikom, ik heb altijd gezegd dat ik hier blijf. Maar goed, het kan nog alle kanten uit.’’

In Boer Zkt Vrouw, een programma van VTM, zijn Dina Tersago en An Lemmens de ‘Yvon Jaspers’ van onze zuiderburen. In de Home Sweet Home-editie blijven ze in België om daar jonge boeren aan een nieuwe liefde te helpen.

