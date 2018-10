Vlaamse showmaster Walter Capiau overleden

,,Walter is een vechter, maar ik vrees dat hij deze strijd zal verliezen”, vertelde ex-collega en vriendin Margriet Hermans onlangs nog in het Vlaamse blad Dag Allemaal. Gisteravond reageerde de zangeres kort. ,,Een groot talent is gestorven”, aldus Margriet. ,,Ondanks alles wat er de laatste jaren naar boven is gekomen.



Capiau was lange tijd een van de bekendste en populairste Vlaamse tv-presentatoren. Dat veranderde toen hij zes jaar geleden in opspraak kwam vanwege seksueel misbruik. Als scoutingleider vergreep hij zich begin jaren zestig aan twee tieners. Capiau gaf dat schoorvoetend toe, wat het einde van zijn showbizzcarrière betekende. Sindsdien leefde hij een teruggetrokken bestaan.