Vlaamse tv-journalist Boudewijn voor het eerst te zien als Bo

,,Ik heb de beslissing genomen om voortaan als vrouw door het leven te gaan. Dat zal bij velen als totaal onverwacht overkomen, maar voor mij en mijn omgeving is het dat niet. Mijn beslissing om van geslacht te veranderen, neem ik niet lichtzinnig", aldus Van Spilbeek in de mededeling, die te lezen is op vtmnieuws.be . Vandaag was Bo op het Twitteraccount van VTM voor het eerst te zien als vrouw. ,,Ik ben mijn nieuwe zelf, waar ik al zo lang naar streef, op zat te wachten, naar verlangde. Ik ben zalig gelukkig", zegt ze in een filmpje. De tekst gaat door onder de foto.

In het bericht legt Bo uit dat haar eerste herinnering aan de gedachte dat ze een meisje wou zijn, was toen ze acht jaar was. In haar puberteit is ze zich ook zo gaan kleden. Van Spilbeeck, die in februari 59 jaar wordt, overwoog vijftien jaar geleden een eerste keer om de transitie van man naar vrouw te doen, maar toen leek de tijdsgeest er nog niet rijp voor.

Niet te laat

,,Ik vreesde mijn fantastische baan, mijn vrienden en vooral mijn dierbaar gezin te verliezen," schrijft ze. ,,De afgelopen vijf, zes jaar is mijn onbehagen om als man te leven heel sterk toegenomen. Externe factoren hebben alles versneld: een aantal transgender-vloggers op YouTube die succesvol de transitie doorgemaakt hebben. Maar ook reality-ster Caitlyn Jenner, in een vorig leven bekend als Olympisch kampioen Bruce Jenner. Dat zij op 65 jaar toch de beslissing nam om van geslacht te veranderen, heeft mij doen inzien dat het ook voor mij niet te laat was."



Van Spilbeeck zocht contact met gynaecologe Petra De Sutter, en zij heeft haar de weg getoond naar het Centrum voor seksuologie en gender in Gent. ,,Intussen ben ik bijna een half jaar in behandeling, krijg ik hormonentherapie en zijn verschillende vervrouwelijkende ingrepen gepland. Het zal nog een jaar of meer duren voor mijn transitie helemaal afgerond is en mijn lichaam volledig in overeenstemming is met mijn geest.