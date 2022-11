Vlijmscherpe Buddy verbijstert Carlo en Loretta als hij mysterieuze Mummy wél raadt: ‘Ongelofelijk’

Een vlijmscherpe Buddy Vedder heeft vanavond voor verbijstering gezorgd bij concurrenten Carlo Boszhard en Loretta Schrijver door als énige te raden welke BN’er schuilging achter het kostuum van de mysterieuze Mummy in The Masked Singer . De man in het pak had nog zo gehoopt dat niemand het meteen zou raden, maar Buddy was iedereen te slim af.

In The Masked Singer treden onherkenbaar vermomde BN’ers op van wie meestal niet bekend is dat ze kunnen zingen. De teams van Gerard Joling en Vedder en van Boszhard en Schrijver moeten raden wie schuilgaan achter de uitdossingen. Ze luisteren naar de stem, maar varen vooral op hints uit voorstelvideo’s.

Één ding wist het panel tijdens het optreden zeker: met zo’n lekkere stem was het sowieso een professionele zanger. In de video vertelde Mummy dat hij de competitie ‘op smaak’ kwam brengen, waardoor Buddy en Gerard meteen dachten dat ze met een tv-kok te maken hadden. Rudolph van Veen misschien, of Hugo Kennis?

Mummy zei ook dat hij deel van een duo is geweest, wat Gerard bracht op Ray Slijngaard, die samen met Anita Doth in 2 Unlimited zat. Carlo noemde juist Simon Keizer, de helft van Nick & Simon.

Of was het RTL Boulevard-reporter Aran Bade, aangezien Mummy stelde dat hij een comeback maakte bij de show? Bade was vorig jaar immers als reporter te zien bij The masked singer. Én in Mummy’s filmpje kwam een Boulevard-mok in beeld. Maar gevraagd of hij weleens sterren heeft geïnterviewd, zei hij ‘nee’. Verdere hints waren dat hij geboren is op een eiland, spreken voor hem zilver is en zwijgen goud, een vlag met olympische ringen en een kompas dat naar het noorden wees.

‘Het is ongelofelijk’

Carlo zette zijn geld uiteindelijk in op Hugo Kennis, terwijl Loretta vlak voor het definitieve raden ineens meende te zien dat Dennis Weening onder het mummyverband zat. Gerard wist het helemaal niet meer en noemde willekeurig Rob Kamphues.

Het was allemaal fout. De BN’er in Mummy vormde twee keer een duo, op de radio, met Dionne Stax en Mischa Blok. Hij maakte een comeback omdat hij vorig jaar al reporter was in het programma. Het geboorte-eiland was niet exotisch, maar Goeree-Overflakkee. Het ‘spreken is zilver’ verwees naar die keer dat de BN’er De verraders won en daarmee een stapel zilver. Het kompas naar het noorden ging over Kamp Noord, waar hij verbleef tijdens z’n deelname aan Expeditie Robinson. Hij deed vaak verslag van de Olympische Spelen, vandaar die vlag.

En dat op smaak brengen? Dat doe je met peper. Van Peper-straten. Toine van Peperstraten. Buddy had het bijna allemaal in de smiezen en raadde het als enige. Carlo baalde zichtbaar dat hij zelf niet zo slim was geweest, maar gaf alle lof aan zijn collega. ,,Dit is ongelofelijk’’, riep Loretta uit.

Toine baalde dat hij in zijn eerste aflevering al sneuvelde. ,,Ik ben teleurgesteld dat ik niet meer heb mogen etaleren. Ik had graag doorgegaan’’, zei hij. ,,Ik moest altijd in stilte in mijn eentje gaan oefenen. Ik ben geen zanger, dus het is een beetje zoeken van: klinkt het wel? Ik was best tevreden over het eindresultaat, ik dacht: ik kan ermee op de buis. Ik had stiekem de hoop dat niemand het zou herkennen.’’

Die vlieger ging dus niet op. Toine, die normaal te boek staat als een vrij serieuze sportverslaggever, vond het heerlijk om los te kunnen gaan op het podium. Sterker nog, bekende hij: ,,Het smaakt naar meer.’’

